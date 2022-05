Roma, polpette avvelenate davanti al centro commerciale: allarme a Centocelle

L'allarme è stato prima lanciato su gruppi Whatsapp di zona e, subito dopo, sulle pagine Facebook dedicate sia alla zona di Centocelle che agli amanti degli animali. «Attenzione, polpette avvelenate»: un incubo che, di tanto in tanto, grazie alla follia degli intolleranti, si materializza in diverse zona della città, con conseguenze spesso mortali. «Sono state trovate sparse nei giardino sopra il centro commerciale Primavera ha scritto una delle persone che ha lanciato l'Sos sui canali social Mi hanno riferito che è stata fatta denuncia e in serata sono intervenuti i carabinieri». Una cagnolina, secondo i testimoni, si sarebbe sentita male. «Siamo state avvisate subito grazie ad un tam tam su Whatsapp ha spiegato un'altra residente nel gruppo di quartiere Lì sopra c'è sempre stato qualche intollerante che ha borbottato, ma che arrivassero a così tanto non lo avrei mai creduto». «E' incredibile che la crudeltà possa arrivare a questo punto», commentavano altri. Le polpette erano state tatticamente collocate vicino ai cespugli frequentati dai cani, in una zona dove, tra l'altro, si vedono anche molti bambini. Un'area dove ci sarebbero delle telecamere, che potrebbero aver immortalato il folle.

marco.pasqua@ilmessaggero.it