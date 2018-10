Ci sono geni oggi a Roma? Al baretto si apre il dibattito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel baretto di Monteverde Nuovo, dopo aver esaurito gli argomenti obbligatori (la Roma, Dzeko, la Lazio, Salvini, la monnezza in mezzo alla strada), si passa alla materia a piacere e questa volta il discorso è caduto su un libro. L’autore del libro, Francesco Sala, è pure lui un frequentatore del baretto, e Alessio, che il libro l’ha letto, lo racconta agli amici.«Si intitola “Gl’irripetibili” e descrive alcune grandi figure del passato recente, protagonisti della vita romana, Petrolini, Carmelo Bene, Rino Gaetano, Gabriella Ferri... Leggendo le loro storie - Alessio prosegue la sua recensione da baretto – ci si chiede come mai oggi di questi geni non ne nascano più. Non ci sono più maestri e se ci pensi è un altro segno della decadenza di questa città, come il cassonetto stracolmo di monnezza che sta qua fuori».Un signore che ha ascoltato tutto finisce il suo caffè e interviene: «Ogni epoca ha i suoi grandi, ma per essere riconosciuti devono aspettare il giudizio dei posteri. Rino Gaetano e la Ferri io me li ricordo da vivi, facevano canzonette, nessuno li considerava dei maestri». Alessio fa mente locale, cerca di immaginare qualche contemporaneo che un giorno sarà osannato dai posteri, infine riprende la parola: «A proposito di geni, ma l’avete visto che gol ha fatto Dzeko?».