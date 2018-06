I cani (buoni a casa ma pericolosi fuori) che spaventano Monteverde

di Pietro Piovani

I cani sono scappati di nuovo... due volte nel girodi due settimane... Siamo tutti terrorizzati... nonsi può continuare così!Ormai sono famosi a Monteverde i tre spinoni, due bianchi e uno nero, che ogni tanto riescono a scappare di casa e vanno in giro ad azzuffarsi con gli altri cani, talvolta mordendo i padroni intervenuti a difesa dei loro animali. Domenica scorsa pare che sia successo di nuovo, a Villa Pamphili una signora e il suo cagnolino se la sono vista brutta: gli autori dell'aggressione potrebbero essere i famigerati spinoni, ma la loro responsabilità è ancora da accertare, a Monteverde ci sono altri cani sospettati, le forze dell'ordine indagano a 360 gradi.Il quartiere si divide: c'è chi invoca il sequestro degli animali; chi si schiera con gli spinoni che “non devono pagare per le colpe dei loro padroni”, e guai a chi li tocca; chi ribatte lanciando l'accusa di “buonismo” (l'insulto passe-partout dei nostri tempi). Intanto vengono presentati esposti e segnalazioni, la casa degli spinoni ha già ricevuto le visite di carabinieri e guardie zoofile, senza peraltro che venissero riscontrate irregolarità.Anzi chiunque sia entrato in quella casa riferisce come i cani siano tenuti bene, puliti e ben nutriti, con un grande giardino a disposizione e un'ampia stanza dell'abitazione tutta per loro (“magari fossi io uno di quei cani” racconta un testimone). Buonissimi e festosi con gli ospiti di passaggio per la casa, a quanto pare gli spinoni tirano fuori la cattiveria solo se riescono a scappare e incontrano altri cani. Il che però rimane un problema, anche perché a pochi metri di distanza c'è un asilo nido. Si aspetta che qualcuno trovi una soluzione che accontenti tutti, cani compresi.