Quei cani che fanno paura soltanto a chi non li conosce

Quando la gente incrocia Numa e Nerone, nella migliore delle ipotesi, gira al largo preoccupata. Difficile dar loro torto, visto che la stazza è di quelle che fanno impressione. Nerone è uno Stafford Shire Bull Terrier di un anno e mezzo, mentre Numa di anni ne ha due, assomiglia a un Corso, ed è stata salvata da una cava a Fonte Laurentina. Hanno sempre vissuto insieme e sono inseparabili. Il padrone, Enrico, si è abituato a trascorrere buona parte delle loro passeggiate a convincere le persone a fidarsi di questi due cagnoni. Difficile credergli, a parole, vista anche l’attualità (l’ultimo caso di cronaca, ieri, in provincia di Grosseto: un giovane sbranato dai suoi American Staffordshire Terrier), mentre è più facile verificare di persona la loro bontà. Perché Numa e Nerone, al di là della loro irruenza, non hanno mai morso nessuno. E, soprattutto, nelle baruffe con gli altri cani, le hanno sempre prese. Per Enrico e per chi, come lui, ha scelto questo tipo di animali, «se vengono trattati con rispetto ed educati a modo, soprattutto riguardo ai ruoli all’interno della loro famiglia, sono dei cani da compagnia insostituibili». Quando l’aggressività è eccessiva (e patologica) è più facile dare la colpa a Fido: ma la responsabilità è sempre di chi ha due piedi e non 4 zampe.marco.pasqua@ilmessaggero.it