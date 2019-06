﻿Under 15, l’approccio in disco benedetto dal like dell’amica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adolescenti e nuove sofisticate tecniche di rimorchio in discoteca. Si balla davanti all’amica fidata, una di fronte all’altra, a un certo punto il ragazzo si piazza dietro le spalle della giovane che gli interessa in modo che possa vedere lo sguardo dell’altra. Se l’amica fa cenno di sì con la testa, si può fare, quindi Romeo è appeso al giudizio indiretto di una compagna di Giulietta che a sua volta si fida dell’amica. Una volta intercettato il doppio ok, l’assenso rivolto a entrambi, al corteggiatore e alla corteggiata, lei si degna di girarsi o anche no, lui ha il permesso di farsi avanti audacemente. Bacetti e carezze più o meno innocui, approcci veloci vengono vissuti come un battesimo del fuoco.Anche le ragazzine a volte prendono l’iniziativa. La parola d’ordine, che gira nei locali e che spiazza un poco gli adulti, sarebbe più o meno questa: «Vuoi paccare con me?». Così, a freddo, come un gioco da raccontarsi il giorno dopo. «Io ho paccato» scrivono in chat quasi come fosse un trofeo della serata appena trascorsa in discoteca. Salvo poi pentirsi dello sconosciuto o della sconosciuta di cui non riescono a ricordare neanche il nome. Tutto molto romantico.