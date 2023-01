Martedì 3 Gennaio 2023, 12:49

Dopo i topi, i gabbiani, i cinghiali e i lupi adesso Roma è invasa anche dalle capre. E’ quello che è successo al Trullo nel quadrante sud ovest della capitale tra la Portuense e via Isacco Newton dove il primo dell’anno un gregge di capre ha provocato un incidente mandando al pronto soccorso un’automobilista.

Roma, a Portuense una capra sale su un'auto per mangiare le foglie di un albero: il video virale

Invasione di capre al Trullo

L'episodio si è verificato in vicolo di Papa Leone all’altezza del civico 71. Un gruppo di capre - con alla guida un grosso caprone nero - ha prima invaso la strada e poi ha caricato una macchina. La signora Elena Martini che era alla guida è andata al pronto soccorso con un trauma facciale. Diversi danni anche all’auto (per la cronaca tutti gli ovini caprone compreso sono rimasti illesi, ndr). La denuncia apparsa sul profilo Facebook Portuense, Largo La Loggia, Santa Silvia e dintorni: «Oggi verso le 12.30 (recita il post del 1 gennaio delle 17.12 riferendosi a qualche ora prima, ndr) abbiamo avuto un in incidente in vicolo di Papa Leone altezza del civico 71. C'era un gruppo di capre che invadeva la strada, quando un grosso caprone nero si è scagliato contro la macchina. Un motociclista che era dietro si è salvato, io sono finita al pronto soccorso per trauma facciale e la nostra macchina è rimasta parecchio danneggiata. Il caprone, vivo e vegeto. Se qualcuno conosce il nome del proprietario di questo gregge che invade continuamente via Isacco Newton può gentilmente contattarmi con un messaggio privato».

Sui social

E poi sono seguiti una valanga di post di risposta: "Anche io ieri ero con mio figlio in macchina a Monte Cucco e il caprone nero ci ha attraversato la strada ma per fortuna lo abbiamo evitato", ha commentato un'altra signora. Ed altri “Non è la prima volta che si vedono” hanno scritto in tanti. In zona questo tipo di avvistamenti sono settimanali, neanche due mesi fa un altro fatto grave è stato registrato a via Sarzana in direzione Monte Cucco, sempre al Trullo, un gregge composto da alcuni esemplari di capre si è riversato in strada e per mangiare foglie dagli alberi alcune sono anche salite sui tettucci di alcune auto parcheggiate lungo il marciapiede. «Non è una novità le capre le vediamo quasi tutta i giorni e non si riescono ad arginare, anche su via Portuense di fronte la sede del municipio - dice il consigliere dell'XI Municipio Daniele Calzetta - si vedono spesso, sono di più proprietari. Quelli di via Isacco Newton sono proprio vicino i centri abitati perchè ci sono gli Orti urbani, dall’altra parte i pascoli sono proprio sotto Corviale ma manca la recinzione e quindi è molto facile che possano arrivare alle strade, comunque abbiamo fatto diversi esposti e segnalazioni alla Polizia locale per cercare risolvere questo problema che potrebbe diventare molto pericoloso».