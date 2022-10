Roma, a Portuense una capra sale su un'auto per mangiare le foglie di un albero: il video virale

Dopo i cinghiali, a Roma è tempo di pecore: per procacciarsi cibo, le capre salgono sulle automobili e mangiucchiano le foglie degli alberi. È successo in via Sarzana, in direzione Monte Cucco, al Trullo. A riprendere la scena è stata una residente, Federica Ieritano. Nelle immagini una capra sopra a una Fiat Panda di colore azzurro (parcheggiata peraltro sul marciapiede). Non è la prima volta che si vedono animali in strada, in zona.

