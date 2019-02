Zingaretti: «Infondate parole del ministro Grillo sul commissariamento»

«Questa mattina la ministra Grillo ha rilasciato dichiarazioni significative sulle quali mi sembra giusto rispondere subito. La ministra ha affermato che al momento non ci sono i presupposti affinché il Lazio esca dal commissariamento. Credo sia, lo dico senza vena polemica, opportuno sottolineare che questa affermazione è, nei fatti, priva di fondamento». Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione di una conferenza stampa in Regione Lazio. © RIPRODUZIONE RISERVATA