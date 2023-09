Roma, la comunicazione del Comune arriva via Whatsapp: ecco cosa cambia

È attiva da oggi pomeriggio in modo graduale in Italia la nuova funzionalità dei canali WhatsApp rilasciata da Meta in sperimentazione a poche decine di istituzioni, enti e personalità. Lo rende noto il Campidoglio. All'avanguardia nella comunicazione istituzionale, grazie anche un nuovo sistema di informazione multicanale INFORoMA - aggiunge - Roma è stata selezionata da Meta come primo e unico Comune italiano a sperimentare in anteprima questa funzionalità.

Licenziato perché abbandona la chat di lavoro su WhatsApp: «L'azienda ci obbligava a mandare foto e video privati»

Come iscriversi

Il canale di Roma Capitale sarà attivo e accessibile a tutti gli utenti di WhatsApp (ecco il link), in modo graduale, direttamente sul proprio smartphone o PC.

Come funziona

Superata la sperimentazione, anche in vista del prossimo Giubileo del 2025, il canale verrà aggiornato in tempo reale con notizie e informazioni di pubblica utilità che coinvolgono la città. La trasmissione delle informazioni sarà unidirezionale (dal responsabile del canale verso l'utente iscritto al canale stesso). L'utente potrà visualizzare la lista dei canali disponibili tramite un'apposita funzionalità di ricerca, e potrà gestire la propria adesione (iscrizione/revoca/reaction) con la massima semplicità e, soprattutto, in pieno anonimato.