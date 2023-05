Ostia, nel Parco delle Sughere di Dragona siringhe vicino ai giochi dei bambini

È ancora allarme siringhe, ma questa volta a rendere più tragica e pericolosa la notizia è che “i soliti idioti” hanno pensato “bene” di lasciarle in in un parco giochi per bambini, in località Bagnoletto (il Parco delle Sughere) frequentatissimo tutti i giorni da mamme con pargoli al seguito. Ben 5 siringhe, una nello scivolo, un’altra sopra una panchina, un’altra infilzata in un albero e due lasciate per terra sempre in bella vista “rigorosamente” con ago scoperto e senza cappuccio. E’ bastato questo per diffondere il panico in un intero quartiere e allarmare mamme e bambini per non farli avvicinare all’area verde prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Prontamente l’allarme dato dai genitori ha portato a rimuovere le siringhe con un intervento di Carabinieri e Polizia Locale, ma non a togliere il resto all’immondizia accumulata da chissà quanti mesi, in ogni angolo del parco come vetri, cartacce e bottiglie spaccate.

Roma, il sottopasso della “discesa del Quadraro” nuovamente nel degrado. I residenti: «Abbiamo paura solo a passarci vicino»

Gli ultimi episodi

Neanche due anni e mezzo fa ci fu un altro episodio inquietante questa volta ad Ostia.

Un cumulo di siringhe furono trovate niente di meno che, sotto la sabbia delle spiagge libere del Lido. Episodi pericolosissimo vista la frequentazione nel periodo estivo di tantissimi cittadini, di anziani, disabili e per finire tanti bambini. Un episodio che mesi dopo si ripropose sempre ad Ostia nella pineta delle Acque Rosse, anche lì adiacente ad un’area destinata ai giochi per bambini e a una scuola media, il Parini di via delle Azzorre. Furono infilzate quasi un centinaio di siringhe su un tronco ribattezzato sui social “l'albero degli orrori”. Le siringhe, legate strettamente alla tossicodipendenza e al consumo di sostanze stupefacenti ad Ostia soprattutto in alcune zone, lungo via delle Azzorre, via Carlo Marenco di Moriondo dove a qualsiasi ora si possono trovare per terra confezioni di siringhe, flaconi e fazzoletti imbevuti di sangue.