Roma Capitale, Save the Children e Ferrari insieme per garantire la migliore opportunità educativa a bambini e ragazzi di Ostia Ponente

Grazie all’evento “Cavalcade”, la Ferrari (che si è tenuta dal 27 giugno al 2 luglio dove oltre 100 Ferrari hanno percorso più di 1.200 km e hanno sfilato presso i centri storici del Centro Italia per poi concludere il loro viaggio a Roma, ndr) sosterrà Save the Children, per assicurare le migliori opportunità educative a bambini e ragazzi di Ostia Ponente. Una parte dei proventi (circa un milione e mezo di euro) saranno destinati al progetto “Lo spazio che vorrei”, impegnato nella riqualificazione di un’area dell’I.C. Via Giuliano da Sangallo ad Ostia, per restituirlo agli studenti e alla comunità. Il progetto sostenuto dal protocollo di intesa tra Roma Capitale, X municipio e Save the Children, si sviluppa in più fasi e prevede attività e laboratori dedicati a disegnare progettare il loro spazio nella scuola. Un intervento che coinvolgerà una comunità di quasi 900 persone fra studenti, insegnanti, dipendenti scolastici e famigliari. A sostenere il progetto i proventi dell’asta con cui la clientela Ferrari si è aggiudicata memorabili, pezzi unici della collezione Ferrari ed esperienze esclusive in pista, al Centro Stile e nelle boutique del marchio. «Come molte altre periferie in Italia, Ostia Ponente è un territorio difficile, ma dalle forti potenzialità inespresse, con luoghi che, una volta riqualificati, potrebbero diventare fruibili soprattutto a bambini e ragazzi che spesso si sentono isolati e molto lontani da Roma, pur abitandoci.

L’impegno della nostra Organizzazione su Ostia prosegue da molti anni, ma oggi siamo particolarmente felici di avere al nostro fianco Ferrari, un’azienda che condivide con noi la centralità dell’educazione e l’impegno per la sostenibilità - il commento della direttrice di Save the Children Italia Daniela Fatarella - Insieme a Ferrari, e grazie anche alla collaborazione del Comune di Roma Capitale e del X municipio, lavoreremo con l’obiettivo favorire le opportunità educative del territorio partendo proprio dalla scuola. Ringrazio l’Assessore alla Scuola e alle Politiche Giovanili del Municipio Roma X, Andrea Morelli, per il lavoro profuso nel raggiungimento di un’intesa con Save the Children che, da oggi, ci impegnerà in un progetto di due anni del quale siamo particolarmente orgogliosi e nel quale crediamo molto». «Ci impegniamo a supportare la realizzazione degli interventi di rigenerazione degli spazi dell’IC Giuliano da Sangallo, coinvolgendo tutti gli uffici tecnici competenti e assicurando la nostra presenza e partecipazione al Tavolo di co-progettazione” ha concluso Mario Falconi Presidente del X Municipio.