Madalina Ghenea è stata derubata a Fiumicino. Il fatto è accaduto domenica sera e, stando a quanto fa sapere l'attrice, il furto non sembra avere nulla di casuale. Chi l’ha derubata sembrava essere a conoscenza di informazioni personali che gli hanno permesso di progettare il colpo con grande anticipo e attirare in trappola l'attrice, non appena sbarcata all’aeroporto.

Dopo l’impegno di lavoro a Riyadh, in Arabia Saudita, Madalina Ghenea era diretta a Roma per ricevere un premio alla carriera. Si parla della serata del Magnifica Awards Roma organizzata da Tiziana Zampieri dove erano presenti grandi nomi del cinema italiano e internazionale e ampiamente pubblicizzata su social. Proprio subito dopo l’uscita dal gate di Fiumicino, Ghenea ha trovato ad attenderla il ladro che, con ogni probabilità, ha approfittato della complicità di qualcuno che ben conosceva gli spostamenti della vittima. Il soggetto, ancora ignoto, ha sottratto uno dei trolley dell'attrice, proprio quello con gioielli ed effetti personali di maggior valore, agendo indisturbato proprio davanti agli occhi dell’autista Ncc che aveva prenotato 24 ore prima.

A nulla sono valsi gli sforzi di Madalina Ghenea per rincorrere il ladro e recuperare la refurtiva. L'uomo nel frattempo si era dileguato approfittando della decisione dell’autista a noleggio di parcheggiare l’auto all’interno di un’area molto isolata della zona arrivi dell’aeroporto romano. La valigia conteneva gioielli preziosi di un noto brand, utilizzati per l'evento all’estero, e altri oggetti personali di enorme valore. L’attrice ha sporto denuncia alla Polizia giudiziaria dell’aeroporto di Fiumicino che sta indagando sull’accaduto.

I PRECEDENTI

Questo, fa sapere l'entourage della Ghena, «è solo l’ultimo di una serie di episodi molto gravi che la vedono protagonista, talmente anomali e circostanziati che paiono, assai verosimilmente, essere riconducibili ad una stessa regia persecutoria», che si protrae ormai da anni con il solo obiettivo di «distruggere la vita e la professionalità della nota attrice che non ha risparmiato neppure la figlia minorenne della Ghenea». La criminologa Roberta Bruzzone sta lavorando al fianco di Madalina Ghenea per ricostruire la complessa vicenda ed individuare tutti i soggetti coinvolti. L'attrice infatti, sarebbe da tempo nel mirino di uno stalker.