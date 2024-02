Roma, Dragona più sicura: ecco il senso unico di via Intorcetta atteso da 30 anni

«Nei giorni scorsi è stato predisposto il cambio della viabilità (con il senso unico, ndr) nel territorio di Dragona. Cambio deciso - sono state le parole di Leonardo Di Matteo, Presidente della terza Commissione Lavori pubblici e Mobilità - a seguito dell'approvazione di una mozione del Consiglio municipale del 09 marzo dell’anno scorso con la quale si richiedeva cambio della segnaletica verticale per istituire il senso unico di marcia su via Prospero Intorcetta nel tratto compreso tra via Carlo Casini e via Carlo Bottigli direzione via di Dragone. Un cambio per la viabilità resosi necessario per garantire agli autisti della linea bus 04B della TPL e a tutti i veicoli e motocicli che vi transitano, più sicurezza, vista la manovra ridotta durante la svolta a sx in via Prospero Intorcetta provenendo da via Carlo Casini, al fine di evitare rischi di “incidenti” tra tutti i veicoli che percorrono il tratto, contemporaneamente, sia da via Carlo Bottigli e sia da via Carlo Casini». Un cambio della viabilità che era rimasto lo stesso per circa 30 anni: «Sono trascorsi circa 27 anni ovvero dal 1997 quando fu Istituto il senso unico di marcia in via Prospero Intorcetta dall'intersezione di via Carlo Bottigli fino all'intersezione con via di Dragone lasciando il doppio senso di marcia in via Prospero Intorcetta dall'intersezione di via Carlo Bottigli fino a via Carlo Casini - ha concluso Di Matteo - Una vera e propria anomalia.

Come Amministrazione stiamo lavorando per rendere le nostre strade più sicure per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico. Si rende quindi indispensabile correggere ed adeguare continuamente lai discipline di traffico in tutte quelle situazioni dove sia evidente un’esigenza di sicurezza nella viabilità. Ringrazio la Polizia Locale Roma Capitale del X Gruppo Mare, la Direzione Tecnica municipale ognuno per la propria competenza e i cittadini per le segnalazioni continue grazie alle quali possiamo migliorare la sicurezza nelle strade del nostro Municipio».