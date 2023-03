Aron cerca un nuovo padrone: l'alaskan malamute in attesa che qualcuno lo adotti

Il cane Aron cerca un nuovo padrone. L'Alaskan Malamute balzato alle cronache qualche settimana fa per il rifiuto del suo padrone Ionel un senzatetto rumeno di 45 anni che viveva in una roulotte di fortuna a Ostia Nuova, di ricoverarsi in ospedale pur di non abbandonarlo e spentosi nel nosocomio del Lido il 14 febbraio, cerca casa. Aron dal 1 febbraio è nel canile di Muratella e aspetta che qualcuno lo abbracci. Il fratello che aveva promesso di occuparsene non l’ha potuto fare e l’ha ceduto alla struttura della Magliana.

«Il fratello non avendo possibilità economiche l’ha ceduto al canile e adesso è adottabile, stiamo cercando una nuova famiglia, lui è in salute, sta bene ed è vaccinato e vorremmo trovare qualcuno che lo ami e che se ne sappia occupare - dice Emanuela Bignami presidentessa della Lega Nazionale per la difesa dei cani di Ostia - è una taglia grande, una razza importante, per lui sarebbe preferibile qualcuno che non ha mai avuto e non abbia altri cani. Sono già arrivate delle richieste ma nessuna al momento è certa. Tutte dovranno essere valutate, ma la cosa più importanteè il luogo dove vivrà che dovrà essere idoneo». Una vicenda seguita da vicino anche dall’Enpa di Roma: «Aron si merita il meglio solo per la storia che ha vissuto nell'ultimo periodo - conclude Maurilia Amoroso responsabile randagismo dell'Enpa capitolino - spero che presto si possa trovare una soluzione perchè è un vero peccato tenerlo in gabbia». Per le richieste d’adozione scrivere all’email della Lndc sezione di Ostia legadelcaneostia@gmail.com o chiamare al numero 333 2729049.