Si apre una voragine in via San Pio X, circolazione in tilt nella zona di San Pietro

Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una voragine si è aperta questa mattina in via San Pio X, la strada, non lontana da San Pietro, che unisce il lungotevere a via della Conciliazione. La voragine si è aperta, secondo i vigili del fuoco, per la rottura di una tubazione delle acque nere. A causa del cedimento del manto stradale la via è stata chiusa con forti ripercussioni sulla circolazione. Anche i bus sono stati deviati: le linee 40 e 62 in direzione Borgo Sant'Angelo/Traspontina sono limitati a lungotevere in Sassia altezza Ospedale Santo Spirito. Le linee 23-34-280 da lungotevere dei Fiorentini proseguono su lungotevere, Ponte Umberto, piazza dei Tribunali e piazza Adriana. I vigili urbani presidiano la zona per regolare il traffico.