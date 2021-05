Virginia Raggi assolta, si chiude l'inchiesta sulle nomine in Campidoglio

Virginia Raggi è stata assolta. Si chiude così definitivamente la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la sindaca di Roma accusata dalla Procura di falso per la nomina (poi ritirata) di Renato Marra, fratello dell'allora capo del Personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune. In primo grado la sindaca era stata assolta, nel novembre del 2018, con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Da oggi è definitiva la sentenza di assoluzione ribadita nel dicembre scorso dalla corte d'Appello della Capitale. La Procura generale non ha presentato ricorso in Cassazione e quindi la sentenza è passata in giudicato.

