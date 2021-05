Salvini e l'ironia sul degrado della Capitale: «Se a Ponte Milvio non fai l'aperitivo con il cinghiale, sei fuori moda»

«A Roma, se a Ponte Milvio non fai l'aperitivo con il cinghiale, sei fuori moda». Così Matteo Salvini, intervenendo alla conferenza stampa organizzata dalla Lega sul Made in Italy alla Camera dei deputati, rispondendo a una domanda sulla tutela degli animali, non si fa sfuggire l'occasione per una battuta sullo stato della capitale.

Cinghiali «scippano» la spesa a una donna, Raggi: «Accuse a Roma ma la zona Le Rughe non è mia competenza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA