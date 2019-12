Roma, il Liceo Virgilio di nuovo occupato: il blitz dopo l'assemblea convocata sui social

Un gruppo di circa 100 studenti ha occupato poco fa il Liceo Virgilio in via Giulia. Il blitz è scattato dopo che sui social era stata convocata per le ore 16 un'assemblea. Tra i pretesti adottati da questa minoranza di giovanissimi l'intervento delle forze dell'ordine di venerdì scorso, dopo che un picchetto degli stessi studenti stava "invitando" molti ragazzi a prendere parte al corteo per l'ambiente. «Non vogliamo la miitarizzazione delle scuole» avevano scritto sui social, preannunciando iniziative di protesta. Il preside e la vicepreside della scuola sono stati chiamati dalle forze dell'ordine e si stanno recando sul posto.

