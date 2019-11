Roma, occupato il liceo Colonna: alcol e spinelli in classe, violata l'aula professori

È durata quattro giorni scarsi l'occupazione del liceo Vittoria Colonna, in centro, in via dell'Arco del Monte. Il blitz degli studenti è scattato nel pomeriggio di lunedì ed ha visto protagonista un gruppo minoritario di alunni dell'istituto, che ha scelto di interrompere le lezioni. Il dirigente scolastico, Franca Ida Rossi, ha subito provveduto a segnalare l'occupazione alle forze dell'ordine.

Quattro giorni di stop delle lezioni (riprenderanno regolarmente lunedì), durante i quali i ragazzi, spalleggiati anche da ex-alunni che sono riaffacciati tra le aule, ne hanno approfittato per organizzare, come di consueto, feste aperte anche agli esterni, provenienti da altri licei. Alcuni banchi sono stati trasformati in cocktail bar (con un ricco campionario di superalcolici), mentre qualcuno ha improvvisato dei dance-party in alcune delle aule. Degli studenti hanno trascorso la notte tra le mura del liceo, qualcuno si è ripreso mentre fumava spinelli e ha poi condiviso gli scatti sui social una scena abbastanza famigliare in questo tipo di protesta. Alcuni ragazzi sarebbero anche entrati nell'aula dei professori.

I PROVVEDIMENTI

Secondo quanto si apprende, al ritorno a scuola, la dirigenza avrebbe riscontrato alcuni danni, anche se un bilancio definitivo e preciso delle conseguenze materiali di questa occupazione, sarà stilato nelle prossime ore. Non è chiaramente escluso che, a questo punto, che ci potranno essere provvedimenti nei confronti di chi ha danneggiato il mobilio o le attrezzature dell'istituto. «E' sempre una minoranza ad occupare la nostra scuola - hanno commentato degli alunni che non hanno preso parte alla protesta e che sono in disaccordo con i protagonisti del blitz - Ora non ci resta che sperare che non ci siano stati danni importanti».



