Entro l'autunno nuovo look per via del Tritone con il finanziamento della Rinascente

Via del Tritone e via Due Macelli, nel cuore del Centro di Roma, cambieranno look a partire dal prossimo autunno. Il Comune punta ad aggiudicare la gara per la fine dell'estate, massimo in autunno e far partire i cantieri subito dopo. È questo il cronoprogramma che gli uffici capitolini hanno stabilito per la realizzazione del progettodi riqualificazione di via del Tritone e via dei Due Macelli che è stato presentato questa mattina nel corso di unacommissione capitolina congiunta Mobilità-Lavori Pubblici. Il progetto prevede l'allargamento dei marciapiedi,l'ampliamento degli spazi pedonali, l'eliminazione di parcheggi e la pulitura della caditoie. Obiettivo: arrivareentro il 2021 a completare la prima fase di lavori che comprende la parte centrale di via del Tritone, tra i civici46 e 70, e la prima parte di via Due Macelli, tra via del Tritone e via di Capo Le Case. Il progetto sarà realizzato grazie a una donazione di tre milioni di euro che la Rinascente ha fatto a Roma Capitale per i lavori, con una sola condizione: partire dalla zona adiacente al negozio, garantendo la conclusione entro il 30 giugno 2021