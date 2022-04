Calcariola: nuovo look per il borgo e la rocca. Ranalli e Cesarini: «Lavoro importantissimo»

RIETI - Una bellissima giornata di sole ha accompagnato la chiusura dei lavori di riqualificazione di Calcariola e della sua rocca. Alla presenza dell’assessore regionale Massimiliano Valeriani, del consigliere regionale Fabio Refrigeri, della ditta esecutrice dei lavori e dei progettisti, dell’Amministrazione comunale e dei residenti, si è tenuta questa mattina l’inaugurazione di un lavoro realizzato grazie a un finanziamento della Regione Lazio di circa 190mila euro. Nuove piazze d’incontro, nuovo asfalto, nuovo arredo urbano, la pavimentazione della rocca e la riqualificazione dell’illuminazione hanno caratterizzato il borgo che si presenta sotto una nuova luce per gli abitanti e per gli amanti del verde, della bici e del trekking che sempre più richiamano l’attenzione nel territorio angioino.

«Un lavoro importantissimo – dichiarano il Sindaco, Leonardo Ranalli, e l’Assessore Claudio Cesarini – portato avanti con caparbietà per dar seguito agli impegni presi con i residenti insieme ai quali abbiamo deciso di festeggiare un traguardo per noi importantissimo. Il tutto è stato possibile grazie all’impegno della Regione Lazio e la presenza a Calcariola dell’assessore e del consigliere confermano quanto di buono fatto. Siamo stati i primi a rientrare nella graduatoria della regione per questo bando specifico e siamo stati i primi a concludere i lavori con un risultato assolutamente notevole».