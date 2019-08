Vandali al Parco Muratori di Velletri, divelte giostine e panchine

Cassonetti della spazzatura bruciati, panchine sradicate e danneggiate, giostrine per i bambini rese inutilizzabili, staccionate divelte e il legno usato per accendere falò. È ciò che accade all'interno del parco Muratori a Velletri. L'area verde è manutenuta dai volontari dell'associazione Italcaccia che nel parco hanno la sede. I volontari si occupano di tagliare l'erba e di realizzare i piccoli lavori ordinari di manutenzione; si occupano anche di aprire i cancelli la mattina e chiuderli la sera ma i vandali agiscono di notte scavalcando la recinzione.



In una settimana nell'area verde si sono accaniti i delinquenti che hanno completamente distrutto un cassonetto della spazzatura in plastica dandogli fuoco, hanno sradicato alcune panchine gettandolenegli anfratti e spaccandone gli assi di cui erano composte. Si sono inoltre accaniti su una giostrina usata dai bambini per fare ginnastica spaccandone alcuni pezzi e rendendola inservibile.

Inoltre hanno divelto le travi di alcune staccionate per accendere un falò. Tutto quanto accaduto è stato segnalato agli agenti della polizia locale che sta indagando sull'accaduto.

