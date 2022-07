Valentino a Roma, domani la sfilata in piazza di Spagna: da Anne Hathaway a Zendaya pioggia di ospiti vip

La scalinata chiusa dalle transenne, viale Trinità dei Monti trasformato in un backstage, tecnici al lavoro per defonire tribune e passerelle. E ovviamente i turisti a scattare selfie ricordo in questo mega cantiere. Roma si prepara alla grande festa di Valentino. Fervono i preparativi a piazza di Spagna per l’allestimento della sfilata “promenade”, l’enorme passeggiata delle modelle che attraverserà i luoghi iconici del Centro storico, in questo tour ad anello tra via Gregoriana, Trinità dei Monti, la Barcaccia e piazza Mignanelli.

Roma, Valentino sfila a piazza di Spagna e festeggia alle Terme di Caracalla

Il nuovo inizio

Talmente monumentale che uno dei campi base per gli allestimenti è stato predisposto sul Lungotevere. Cosa non si fa per la storica maison e per il genio del suo direttore creativo Pierpaolo Piccioli, pronto ad accogliere (con il ceo di Valentino Jacopo Venturini) i circa settecento invitati, domani 8 luglio al tramonto, per uno spettacolo che andrà in scena alle ore 20.30 confidando nei colori dorati del tramonto capitolino. Protagonista, la nuova collezione porta un nome simbolo: “The Beginning”. Un nuovo inizio.

Gli invitati vip

E già tira aria glamour nel Tridente, con l’arrivo della star di Hollywood Anne Hathaway. Con lei si aspetta una lunga lista di ospiti, a partire dalla mitica Anne Wintour, direttrice della prestigiosa rivista Vogue America. Chissà forse, si vedranno il cantante fenomeno Blanco (forse insieme a Mahmood), reduce dal festival di Sanremo, le star del calibro di Zendaya, Gwyneth Paltrow...che cominceranno ad arrivare (sfilata nella sfilata) dalle 19,20 a piazza di Spagna. Tribuna vip intorno alla Barcaccia per godersi la discesa delle cento modelle lungo la scalinata (e non solo), e sedute per gli studenti delle scuole di moda invitati eccezionalmente a piazza Mignanelli. Il programma è serrato. Ad impreziosire la notte con il dinner party blindatissimo alle Terme di Caracalla per circa cinquecento ospiti. Anche qui preparativi stellari (mantenendo però regolare l’apertura al pubblico del sito). Quello che è sicuro è che la squadra di tecnici e designer entrerà in azione dalle 19, domani, per allestire la passerella per gli invitati che cominceranno ad arrivare dalle 21:30.