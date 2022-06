Valentino in Campidoglio, Pierpaolo Peccioli: «Il sogno di sfilare nella mia Roma»

Lunedì 27 Giugno 2022, 18:27

Sfilata ma anche più di una sfilata. E' un sogno, un riappropriarsi delle origini, un abbraccio verso la città. Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della Maison Valentino, romano di formazione (e affermazione) del proprio talento, così descrive il suo evento in programma l'8 luglio. Una sfilata-performance-spettacolo di oltre seicento metri di passerella "promenade" che come un anello circolare parte da Palazzo Mignanelli vola sui luoghi icona di piazza di Spagna e rientra a Palazzo Mignanelli. «Dobbiamo pensarla come un'estensione dell'atelier che è ancora presente e attivo a piazza Mignanelli», dice Piccioli durante l'incontro in Campidoglio, al fianco del Ceo Valentino Jacopo Venturini, con il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore ai Grandi eventi e la Moda Alessandro Onorato, la guest star Rossy de Palma, attrice spagnola famosa per i film con Pedro Almodovar. Parla di «Un evento costruito per coinvolgere la città», Piccioli: «Sono felice di essere qui, ringrazio tutti quelli che hanno preso parte a questa operazione. Per me è un sogno tornare a Roma a testimoniare le nostre storie. Io sfilo ormai da tempo a Parigi, ma la mia identità resta romana, qui è la nostra vita quotidiana, qui l'attività delle persone del nostro atelier. A Roma dove tutto nasce e tutto si muove. E' importante testimoniare questi valori forti, altrimenti la bellezza è superficiale. Ho voluto questa sfilata, sognata per tanto tempo». E la collezione porta un nome simbolo non a caso, "The Beginning". «Roma è un equilibrio di contrasti. Trovi le Madonne all'angolo, gli angeli barocchi e la borgata di Pasolini, il Colosseo e il Gazometro, piazza del Popolo travolta dal traffico e una chiesa con i capolavori di Caravaggio. Quella di Roma è una bellezza che non ti mette in competizione, una bellezza senza sforzo, ma anche equilibrio che parla di tolleranza degli opposti. Roma è la più grande ispirazione. Quando parlo di Roma parlo di identità».