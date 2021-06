2 Giugno 2021

di Flaminia Savelli

(Lettura 3 minuti)







Il programma vaccinale della Regione Lazio continua a viaggiare spedito e sul doppio binario. Da una parte la spinta agli hub degli “open day” che prosegue con altre 11mila dosi di AstraZeneca. Dall’altra l’inserimento nella piattaforma regionale che, dopo le farmacie, da domani prevede la lista dei medici di base. L’obiettivo, come annunciato dalla Pisana, è di allargare quanto prima la platea dei vaccinatori. Una misura necessaria in previsione del richiamo alla terza dose. E una misura per recuperare gli “indecisi” del vaccino.

LA NUOVA LISTA - Non una novità assoluta: i 2.500 medici di famiglia sono stati impegnati nella prima fase del programma. Chiamati in prima linea per la somministrazione del Pfizer agli over 80 e ai pazienti fragili. Ora invece, secondo il piano, potranno vaccinare tutti i pazienti tra le fasce aperte dalla Regione e potranno richiedere dosi di Moderna, AstraZeneca e il monodose di Johnson & Johnson. Anche in questo caso, molto dipenderà dagli slot a disposizione. «L’avvio nella piattaforma regionale è previsto per il 4 giugno - conferma Pier Luigi Bartoletti, segretario della Fimmg- siamo pronti anche perché siamo già impegnati su questo fronte. In questo caso - spiega -se il paziente non trova il nominativo del proprio medico, può prenotare la dose nella Asl di riferimento». Una “lista aperta” dunque che potrà essere utilizzata anche per la prenotazione del richiamo. Anche se resta l’incognita delle dosi a disposizione: «L’obiettivo della Pisana nei prossimi mesi è quello di ridurre l’afflusso negli hub che è stato necessario per accelerare il programma. Nei prossimi mesi ci sarà un’inversione di tendenza. Anche se, per il prossimo futuro, dovremo capire cosa accadrà con le varianti in particolare quella indiana che in Inghilterra sta infettando molti vaccinati».

L’ASTRA - WEEK - Prosegue intanto il sold out della “fascia” dei maturandi. Martedì nei 70 hub ne sono stati vaccinati 17mila: dalla Nuvola a Prima Porta fino a Termini, i giovanissimi hanno registrato il tutto esaurito. Così come era stato previsto perché le prenotazioni sono schizzate non appena è stata aperta la registrazione. Con il programma per i 18enni che si concluderà oggi: «C’è stata una grande partecipazione dei ragazzi» ha commentato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Mentre ieri è stato il primo giorno dell’open week dedicato agli over 18 con il vaccino AstraZeneca.

I POSTI - I posti a disposizione sono stati tutti esauriti, 50mila dosi. Ma è stato già organizzato un nuovo appuntamento per il prossimo fine settimana. Tra il 5 e il 6 giugno sarà possibile prenotare con altre 11mila fiale di Astrazeneca. Anche in questo caso, verrà inoltrato dopo la registrazione sul portale della Regione il ticket virtuale sulla app “Ufirst”. I ticket verranno staccati a partire da domani giovedì 3 giugno. Infine questa mattina è previsto il primo incontro tra Regione e pediatri: incaricati di procedere con le vaccinazioni degli under 18. Dopo l’ok dell’Ema, alla fascia tra i 12 e i 16 anni verrà somministrato il Pfizer. In questo caso però, la prenotazione non “passerà” attraverso il portale della Regione.