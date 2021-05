27 Maggio 2021

Da 21 a 45 giorni dopo. È questo l'intervallo entro cui può essere inietatta la seconda dose Pfizer. E nel Lazio molti stanno cambiando l'appuntamento per il richiamo. Se infatti la Regione aveva spostato la data della seconda iniezione a 35 giorni dalla prima dose, ora alcune persone vaccinate sono riuscite ad anticiparla. Ma questo non per una decisione del Tar, che si deve ancora esprimere nel merito del ricorso presentato da alcuni pazienti contro lo spostamento del richiamo Pfizer da 28 a 35, bensì per ragioni precise e determinate.

Chi può modificare la data del richiamo - Fragili, anziani e over 65. Sono queste le categorie che possono chiedere di anticipare la data del richiamo Pfizer di una settimana. Non le altre. Si tratta delle persone che sono più a rischio di morte, oppure ospedalizzazione, nel caso siano contagiate dal Covid. È per questo motivo che a loro viene concesso di spostare l'appuntamento di sette giorni, a condizione che ci siano posti disponbili nei centri vaccinali sul territorio.

Come spostare - Bisogna chiamare lo 06 164 161 841 per spostare la seconda dose del vaccino. Un numero che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 13.00. Per evitare che si intasino le linee, è importante chiamarlo solo per ragioni serie. Altrimenti non si dà la possibilità a chi ha effettivamente un'esigenza di poter risolvere il problema e cambiare la data dell'iniezione del vaccino.