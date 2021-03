Vaccino Lazio, a mezzanotte al via le prenotazioni per gli over 70. Cosa c'è da sapere

Riprendono le prenotazioni per i vaccini per le persone che hanno più di 65 anni. Come annunciato è arrivata la circolare del ministero della Salute sul siero Astrazeneca che autorizza la somministrazione anche agli over 65.

A partire dalla mezzanotte gli over 70 possono prenotarsi sul portale della Regione Lazio.

«La notizia» della circolare ministeriale sul vaccino AstraZeneca agli over 65 «ci conforta, ci consente di procedere per classi d'età. Da stanotte a mezzanotte apriremo le prenotazioni per il vaccino anti-Covid agli over 70». Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ospite di Sky Tg24. «La circolare del ministero della Salute - commenta D'Amato - fa chiarezza sul vaccino AstraZeneca, sull'efficacia, che è stata messa un pò in discussione. Ma riconcilia anche con l'indicazione dell'agenzia europea Ema, secondo cui questo vaccino è utilizzabile dai 18 anni in su. L'Italia si riallinea all'indicazione di Ema e per noi questo è importante».

Le prenotazioni per le persone con 64 e 65 anni erano state temporaneamente sospese ieri in attesa della circolare del ministero della Salute.

Astrazeneca, dal ministero via libera per gli over 65 (ma "estremamente vulnerabili" esclusi)

