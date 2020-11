Vaccino antinfluenzale introvabile a Roma, ecco a chi rivolgersi per farlo nelle Asl

Il vaccino antinfluenzale è praticamente introvabile presso i medici di base di buona parte di Roma, i quali non sanno più cosa rispondere ai pazienti, perché non vengono riforniti di dosi. Ma chi è residente nel territorio della Asl Rm 1, che include il Centro, tutta la parte nord della città, il Tiburtino a est e Primavalle a nord-ovest, può telefonare allo 06-6835.4666 e tentare di prenotarsi per fare la somministrazione del "farmaco". Il servizio funziona dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. L'attesa al telefono è lunga, il numero è quasi sempre occupato ma bisogna insistere. Alla fine qualcuno risponde. Attualmente vengono fissati appuntamenti attorno al 10 dicembre. La stessa richiesta può essere fatta scrivendo alla mail vaccinazioni@aslroma1.it Ma forse è meglio parlare a voce: contatto diretto, dettagli, certezza di quello che viene detto. Attenzione: la richiesta in questo momento, da quello che si intuisce nel sito della Rm1, possono farla solo coloro che hanno già compiuto 60 anni. Gli altri devono aspettare, per una eventuale prenotazione il 1° dicembre.

La Asl Rm 2, che abbraccia quasi tutta la periferia est e quella sud, si limita a dire, sul sito internet istituzionale, che "l'eccezionale aumento di richiesta delle dosi ha portato a difficoltà di produzione del vaccino da parte delle aziende farmaceutiche mondiali". Non vengono indicati numeri di telefono riservati per la profilassi antinfluenzale. C'è un telefono generico per le vaccinazioni di tutti i tipi: è lo 06-5100.6666. Si può fare un tentativo, chiedendo informazioni, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 (martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30) La Asl Rm 3, in cui rientrano la periferia sud-ovest, cioè il Portuense, Boccea, l'Aurelio e anche Ostia e il comune di Fiumicino, suggerisce, alla voce "Vaccinazioni", sezione "Servizi ai cittadini" del sito internet, di telefonare a questi numeri dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12: per il Municipio X il numero è 336.6107072, per il Municipio XI chiamare lo 336.6108307, per il Municipio XII il 336.6107061, per Fiumicino, Maccarese, Isola Sacra, Passoscuro e Fregene il cellulare è 336.6108299. Al momento non viene specificato se le dosi sono disponibili o meno.

