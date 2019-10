Un uomo di 52 anni è stato ritrovato morto nel suo appartamento in via Conca D'Oro a Roma. A chiamare i soccorsi alcuni dipendenti di un ufficio che si trova nello stesso stabile, attirati dalle urla della madre. Sul posto 118 e la polizia. Al momento, si ipotizzerebbe un malore ma sono in corso indagini. © RIPRODUZIONE RISERVATA