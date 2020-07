Università, l'Open Day ora è virtuale: streaming, chat e social per scegliere il corso di laurea

"Digital edition". Così si svolgeranno gli Open Day nelle università vista l'emergenza coronavirus. Niente più presentazioni tra i viali della Sapienza, ad esempio, l'Ateneo più grande d'Europa. Sarà tutto virtuale insomma.



LA SAPIENZA - Da martedì 14 luglio a giovedì 16 luglio c'è l'appuntamento con la XXIV edizione di "Porte aperte alla Sapienza", un appuntamento online dedicato alle future matricole che da casa potranno conoscere l'offerta formativa per l’anno accademico 2020-2021.



Sette i nuovi corsi di laurea e laurea magistrale tra cui la laurea in Psicologia giuridica, forense e criminologica. Ci sarà il rapporto diretto con i docenti, conferenze in streaming e gli stend saranno telematici: consentiranno così di scoprire i 288 corsi di laurea e i 178 master delle 11 facoltà dell’Ateneo. Si potranno scoprire anche i corsi della Scuola di Ingegneria aerospaziale.

Per i più bravi è possibile candidarsi anche al college internazionale Scuola superiore di studi avanzati

spiega l'Ateneo. In tutte le conferenze sarà presente anche un interprete LIS.



In aumento il numero dei corsi in lingua inglese: quest’anno sono complessivamente 55.

Il mio augurio – afferma il rettore Eugenio Gaudio – è che gli studenti si iscrivano numerosi, perché c’è bisogno di persone formate e competenti. Nel nostro paese il numero di laureati è ancora troppo basso: come università abbiamo il dovere di agevolare gli studenti nel loro percorso formativo, soprattutto quelli che hanno maggiori difficoltà economiche, anche per le conseguenze derivate dalla pandemia





TOR VERGATA - L'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha programmato gli Open Day for a Week, sempre virtualmente. Dal 13 al 17 luglio si può partecipare alle presentazioni in diretta streaming dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale a Ciclo Unico delle sei aree dell'ateneo Ci saranno dirette dirette sul



Saranno oltre 100 i docenti impegnati nei cinque giorni di incontri virtuali. Lunedì 13 luglio ci saranno i saluti del professore Nathan Levialdi Ghiron, prorettore vicario, e del delegato del Rettore all’Orientamento, il professore Vito Introna.



ROMA TRE - Fino all'11 giugno si è svolto l'Open Day dell'Università Roma Tre, un viaggio virtuale attraverso una piattaforma digitale creata per l'occasione. Lo slogan dell'evento è stato “Se non potrai venire a Roma, potrai seguire Roma Tre anche online”. Attualmente navigando sul sito si può scegliere il corso di interesse e iniziare il percorso di orientamento - L'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha programmato gli Open Day for a Week, sempre virtualmente.si può partecipare alle presentazioni in diretta streaming dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale a Ciclo Unico delle sei aree dell'ateneo Ci saranno dirette dirette sul canale YouTube di “Tor Vergata” e sulla pagina Facebook dell’Orientamento di Ateneo Saranno oltre 100 i docenti impegnati nei cinque giorni di incontri virtuali. Lunedì 13 luglio ci saranno i saluti del professore Nathan Levialdi Ghiron, prorettore vicario, e del delegato del Rettore all’Orientamento, il professore Vito Introna.- Fino all'11 giugno si è svolto l'Open Day dell'Università Roma Tre, un viaggio virtuale attraverso una piattaforma digitale creata per l'occasione. Lo slogan dell'evento è stato “Se non potrai venire a Roma, potrai seguire Roma Tre anche online”. Attualmente navigando sul sito si può scegliere il corso di interesse e iniziare il percorso di orientamento direttamente online . Tra i video a disposizione, l'interessante lezione sulle disuguaglianze a Roma al tempo del Covid-19

© RIPRODUZIONE RISERVATA