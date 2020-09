Roma, turista polacco precipita nel Foro di Augusto: è grave

Dramma nell'area archeologica dei Fori di Augusto, a Roma. Stamattina verso le 7.30, un turista polacco di 37 anni è precipitato da via Tor di Conti all'interno dei Mercati di Traiano. Un volo di diversi metri. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ed un'ambulanza. L'uomo è stato imbracato e portato in superficie. Presenta un trauma cranico. E' stato affidato al personale sanitario che l'ha trasportato al San Giovanni. Il polacco è entrato al pronto soccorso in codice rosso.

