Turista romano precipita dal Gran Sasso per 10 metri e finisce contro altri escursionisti: ferito

Precipita per 10 metri lungo la direttissima del Gran Sasso e finisce contro altri escursionisti che cercano di trattenerlo attutendo così la caduta sulla roccia: alpinista romano salvato dal soccorso alpino. Era con il figlio di 16 anni, in montagna, il turista 57enne, residente nel centro di Roma, e insieme volevano raggiungere la vetta occidentale del Corno Grande, a quota 2.912 metri. Improvvisamento all’escursionista romano si è staccata una presa dalle mani ed è precipitato giù: un volo nel vuoto per 10 metri lungo la parete rocciosa, finendo contro altri escursionisti che lo hanno visto precipiatare e ne hanno bloccato la caduta.

Sono stati immediatamente allertati gli esperti del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, intervenuti con l’equipe medica, a bordo dell’elicottero del 118, decollato dall’aeroporto di Preturo, in provincia dell'Aquila. Il pilota dell’elisoccorso è riuscito ad avvicinarsi al luogo dell’incidente. Sono subito intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e l’equipe sanitaria del 118, che hanno verificato le condizioni del turista romano, lo hanno stabilizzato, imbracato e portato a bordo dell’elisoccorso con il verricello. Ad aiutare nei soccorsi anche medico rianimatore del 118 che si trovava sul luogo dell’incidente per un’escursione, anche lui, lungo la Direttissima con i suoi amici. Il turista romano, che ha riportato alcune fratture ma non è in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di L’Aquila.

Ultimo aggiornamento: 17:29

