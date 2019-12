Travestito da Papa aggredisce agenti ai varchi del Vaticano

Caos ieri davanti uno dei varchi di controllo della Santa Sede, dove un cittadino statunitense di 69 anni, travestito da Papa voleva per forza entrare. Indossava il classico abito bianco, una papalina in capo e una grande catena al collo con un crocifisso sosteneva di essere il Papa e per questo non si sentiva in dovere di mostrare un documento per accedere alla Santa Sede e quando gli agenti gli hanno chiesto le generalità, li ha aggrediti. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA