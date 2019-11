Roma, fiamme in cabina semafori a Tiburtina: in tilt circolazione dei treni

In fiamme nella notte una cabina che alimenta il sistema semaforico nei pressi della stazione Tiburtina di Roma. È accaduto all'altezza di Ponte Lanciani. Secondo quanto si è appreso, ci sono stati disagi alla circolazione dei treni. Sulla vicenda indaga la Polfer. Al momento non si esclude nessuna pista, compreso il gesto doloso. Già in passato altre cabine simili erano state date alle fiamme.

