Metro A chiusa per lavori: l'odissea dei pendolari da Anagnina a Termini

L'agosto di fuoco dei trasporti si è aperto con i primi disagi per i romani rimasti in città e per i turisti. E non fa presagire nulla di buono per il futuro. Anche perché a essere bloccata per la manutenzione è un'infrastruttura fondamentale per la mobilità cittadina come la Metro A nel tratto della frequentatissima Termini-Anagnina, che riaprirà soltanto a fine mese. Al momento le navette messe a disposizione dalla municipalizzata - più per un discorso organizzativo che numerico - non sono entrate in funzione come si sperava. Il bilancio della prima giornata è incentrato proprio sui disagi creati dal servizio sostitutivo dei bus navetta. I maggiori problemi sono stati registrati all'interno della stazione Termini. Qui, all'uscita della fermata della linea arancione, centinaia di utenti si sono lamentati che era impossibile, riuscire a vedere le indicazioni che segnalavano la presenza dei sostitutivi su piazza dei Cinquecento. Infatti al posto dei cartelli, a romani e turisti è toccato affidarsi ai fogli A4 rossi messi un po' dove capitava e non facilmente visibili.

Dalla Cristoforo Colombo a Mattia Battistini, ecco tutte le opere ferme al palo

CARTELLI

Molti, di conseguenza, e con l'aria smarrita, gli utenti costretti a chiedere informazioni sia nella stazione sia sulla piazza al personale Atac, presente, va detto, con numerose unità.

Chi si è mosso nelle ore di punta è riuscito a salire sull'autobus, trovando un numero di navette abbastanza sufficiente. Ma soltanto in questa fascia le frequenze sono state adeguate. Racconta un utente: «Ci abbiamo messo una ventina di minuti, perché ci sono abbastanza bus».

Attese più lunghe per chi doveva dirigersi in altre zone della città, soprattutto quelle scoperte per garantire le navette sostitutive e con meno corse sulle linee canoniche. Un uomo, arrivato a Termini, commentava sconsolato: «È il caos, sto nel traffico da stamattina».

La tratta Termini-Anagnina è chiusa dal 4 agosto e rimarrà sospesa fino al 13; per i viaggiatori è attivo un servizio di navette chiamate Ma3 e Ma9. Dal 14 al 19 agosto la circolazione sarà interrotta tra Ottaviano e San Giovanni con l'attivazione di bus sostitutivi, mentre i treni continueranno a viaggiare tra Battistini e Ottaviano e San Giovanni e Anagnina. Dal 16 al 25 agosto, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica le ultime corse della metro A dai capolinea partiranno alle ore 23.30 anziché all'1.30. Dal 20 al 25 agosto, la circolazione sarà interrotta tra Termini e Battistini e resterà in funzione tra Termini e Anagnina. Il servizio tornerà normale dal 26 agosto.

BUS IN FIAMME

Intanto, a via Ardeatina, si registra a Roma un altro autobus in fiamme. Il mezzo non è dell'Atac, ma una navetta della Roma Tpl. I passeggeri sono riusciti a scendere in tempo, l'autista ha chiesto l'intervento dei pompieri.



