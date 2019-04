Atleti, artificieri e cinofili: la polizia in festa con i cittadini a Don Bosco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi (per tutto il giorno) a, zona Tuscolana, nell’ambito delle celebrazioni del 167 Anniversario, laha organizzato una giornata dedicata alla cittadinanza con stand e dimostrazioni operative. Dalle 8.30 della mattina è attiva anche la donazione del sangue, che grazie al lavoro dell’Associazione Donatori Nati e alla solidarietà dei poliziotti e dei cittadini, consente di salvare moltissime vite umane. Dalle ore 9 alle ore 19 sarà possibile assistere alle esibizioni deglidelle Fiamme Oro di, alle dimostrazioni dellee deglie aidella Fanfara. Presso gli stand i poliziotti daranno informazioni sui servizi al cittadino, sui passaporti, sulle modalità per presentare denunce.Nello stand della Direzione Centrale di Sanità e dell’Ufficio Sanitario della Questura sono presenti i medici della polizia che hanno scelto di mettere la loro professionalità al servizio dei cittadini per poter effettuare alcuni accertamenti clinici, come la misurazione della massa corporea, il cardio check, per l’assetto lipidico-glicemico e la misurazione della pressione; gli investigatori della Scientifica racconteranno i segreti del loro lavoro sulla scena del crimine, illustrando le varie tecniche di rilievi tecnici e fotografici, ma anche le attività di analisi degli stupefacenti; la Stradale sarà presente con la Lamborghini Huracan; la Postale con i cyber-poliziotti mostreranno le potenzialità, ma anche i pericoli della navigazione in rete. La polizia Ferroviaria, invece, illustrerà il progetto di educazione alla legalità, denominato “train…to be cool”, diretto agli studenti per sensibilizzarli al rispetto delle regole e a un comportamento corretto nelle stazioni e sui treni e per i più piccoli giochi e quiz, sulla sicurezza ferroviaria, con il rilascio dell’attestato. Anche la polizia delle Frontiere e degli Stranieri esporrà le apparecchiature e le tecnologie utilizzate dagli uffici di frontiera, nei porti e negli aeroporti nazionali, per la verifica delle contraffazioni-falsificazioni dei documenti di viaggio. Sotto la guida dei poliziotti ci si potrà cimentare nell’utilizzo di queste tecnologie per l’individuazione dei falsi documentali. Insomma una giornata diversa che potrà far scoprire cose nuove ai più piccoli e suscitare curiosità nei più grandi.