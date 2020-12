L'artista Alessia Babrow trasforma i ponteggi del centro storico di Roma in una galleria en plein air

Dare un cuore alle impalcature cittadine. Nasce da qui "#EX_TRA", un'iniziativa di arte pubblica a cui ha preso parte Alessia Babrow, artista che ha già esposto in Austria, Cina Popolare, Grecia, Regno Unito e Russia, nonché autrice dell’immagine sul francobollo di Pasqua 2020 del Vaticano. La partecipazione di Babrow al progetto #EX_TRA rappresenta un nuovo inizio nel suo percorso artistico e la scelta è ricaduta su "365", opera madre del progetto "Just Use It" iniziato nel 2013 e che sottolinea la necessità di affidarsi e fidarsi dell’intelligenza del cuore. Il cuore natalizio è visibile dal 23 dicembre sul ponteggio di un palazzo storico situato al civico 22 di Passeggiata di Ripetta.

«Il cuore sa tutto - dichiara Babrow - sa riconoscere cosa è giusto da cosa è sbagliato e la mente dovrebbe essere al suo servizio e non il contrario». La street artist e performer, con l'ausilio del Gruppo Pouchain, presenta “365”, un'opera dalle dimensioni di 12X12m esposta sul primo ponteggio selezionato per lanciare il progetto #EX_TRA.

L’iniziativa rappresenta un gesto significativo che si propone di portare l’arte in strada e riunire artisti pronti a farsi “trascinare dall’esempio”. Da qui l’origine del nome #EX_TRA e dell’hashtag a cui è legato: Exempla Trahunt, gli esempi trascinano. Questo è l’auspicio del Gruppo Pouchain, di Alessia Babrow e di tutti i partecipanti all’iniziativa: dimostrare che il senso di cooperazione crea valore ed esserne l’esempio trascinante.

