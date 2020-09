Piazza San Silvestro la spunta sul Vaticano (senza dimenticare, certo, le candidature già archiviate di Termini e piazza di Spagna). Il Frappuccino si sorseggerà in quello che sembra destinato a diventare il nuovo salotto dei fan dei menù griffati sirena a due code. Starbucks sbarcherà a sorpresa a piazza San Silvestro, e non più a Prati, in via Leone IV. E il condizionale sembra liquidato, come rende noto l’agenzia Dire.

I TEMPI

Il colosso americano del caffè aprirà il suo primo store capitolino (dopo il debutto in grande stile a Milano) a palazzo Marignoli, coinvolto da tempo nel megacantiere per il nuovo Apple store della Capitale. Quando schiuderà i portoni? L’inaugurazione è prevista tra qualche mese. Un cambiamento a sorpresa. Lo scorso gennaio, molto prima del lockdown, sembrava sicuro che Starbucks debuttasse a Roma entrando negli spazi della vecchia libreria Maraldi (un immobile con ben undici vetrine) che spicca di fronte alle mura Vaticane, all’angolo tra via Leone IV e piazzale Risorgimento. Le trattative sull’affitto degli ambienti sembravano anche ben avviate. Si parlava di una imminente apertura entro il 2020. All’epoca si puntava sul Vaticano, sul cuore del turismo di massa a Roma, e sulle potenzialità di un contesto di grande attrattiva. Poi, il cambiamento di rotta durante i mesi di quarantena e la crisi del coronavirus.

IL COVID

A pesare sull’operazione sarebbe stato proprio il contraccolpo pesante sul fronte del turismo, e di quei flussi turistici segnati dal post Covid nella zona del Vaticano. Piazza Risorgimento era indubbiamente un punto di passaggio strategico, incastonato tra la basilica di San Pietro e i Musei Vaticani. Lo scenario ora è cambiato. Gli spazi della libreria Maraldi restano in cerca di affittuari, come testimoniavano i cartelli con su scritto “Affittasi” apparsi qualche tempo fa. E in realtà, le trattative procedevano già con l’altra sede di piazza San Silvestro.

IL LOCALE

Il locale dovrebbe aprire all’angolo sinistro del palazzo, lato San Silvestro, al posto di una banca già smantellata da tempo. I lavori sarebbero iniziati da poco ma c’è la possibilità che il locale apra prima dello store della Apple, il cui monumentale intervento va avanti ormai da anni. Piazza San Silvestro, dunque, sta per assumere il ruolo di salotto nuovo della città. Dopo la pedonalizzazione degli anni scorsi ecco Starbucks, poi l’Apple store ed infine arriverà anche un nuovo hotel a 5 stelle nell’antistante palazzo Marini il cui nome, però, è ancora top secret. Secondo i soliti ben informati si è ancora nella fase delle autorizzazioni.

