Squid Game, il gioco sbarca a Roma con tute, "eliminazioni" e premio finale: ecco come partecipare

Squid Game arriva a Roma. I giochi visti nella popolarissima serie coreana sbarcano nella Capitale, con tanto di "eliminazioni" e premio finale. Nessuno si farà male, naturalmente, ma gli organizzatori dell'evento richiedono la firma di una liberatoria, sconsigliando la partecipazione a minori e a persone che non si sentono in grado di sostenere prove fisiche. A portare Squid Game in Italia è Arcade and Food, noto ristorante della Capitale, amatissimo da gamers e amanti del genere.

Squid Game, il "gioco del calamaro" sbarca a Roma

I partecipanti al "gioco del calamaro" in salsa romana riceveranno le tute viste nella serie Netflix, parteciperanno a giochi ad eliminazione e competeranno per un premio finale: un voucher da consumare da Arcade and Food. Numerose le le richieste di partecipazione, tanto che a poche ore dal lancio sui social il locale ha dovuto dichiarare sold out la prima data. La prima serata è in calendario per il 14 novembre, mente le altre sono programmate per il 21 e il 28. Il costo? 40 euro, cena inclusa. Agli organizzatori il compito di ricreare fedelmente le inquetanti atmosfere della serie tv del momento.