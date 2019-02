Roma, spacciavano ecstasy e cocaina nei locali di Montesacro: arrestata la banda di pusher

Operazione antidroga dei carabinieri a Monterotondo, vicino Roma. I militari hanno eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di dieci persone (6 in carcere e 4 ai domiciliari), emessa dal gip di Tivoli su richiesta della Procura per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Eseguite numerose perquisizioni. Scoperto un gruppo ben organizzato di persone, in contatto tra loro, dedite allo spaccio di hashish, cocaina e droghe sintetiche.



A quanto accertato, 4 indagati spacciavano ecstasy in alcuni locali del quartiere di Montesacro. Uno degli arrestati sarebbe inoltre responsabile dell'incendio della porta d'ingresso di un pub abilitato alla vendita di 'cannabis light', avvenuto a marzo scorso, perché intralciava la sua attività di spaccio che si svolgeva proprio in quella zona. Agli arresti di oggi se ne aggiungono altri 14 eseguiti in flagranza nei mesi scorsi e il sequestro di 800 grammi di hashish, 37 grammi di cocaina, quasi un chilo di 'ecstasy', oltre alla somma di circa tremila euro in contanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA