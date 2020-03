Roma, spaccio e divieto di uscire di casa per coronavirus: doppia denuncia al pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Eur hanno sorpreso un pusher al lavoro in strada in piazza Eugenio Morelli, zona Colli Portuensi in compagnia di un cliente. L’uomo un 46enne romano, è stato notato dai militari in atteggiamento sospetto ed è stato bloccato subito dopo aver ceduto una dose di «cocaina», e successivamente trovato in possesso di materiale vario atto al confezionamento dello stupefacente, nonché la somma contante di euro 10.225, ritenuta provento illecita attività spaccio.Per le violazioni in materia di droga, è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti e il cliente segnalato alla Prefettura quale assuntore.Ma essendo stati trovati entrambi fuori dalla propria abitazione, senza una valida motivazione, per aver violato le prescrizioni imposte dal governo per le misure urgenti per il contenimento della diffusione del coronavirus covid-19, sono stati anche denunciati ai sensi dell’art. 650 del codice penale.