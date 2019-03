Roma, spacciava coca ai domiciliari: arrestato 30enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro, durante un servizio antidroga, hanno arrestato un romano di 31 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è scattato dopo che i carabinieri hanno verificato un anomalo andirivieni di persone – perlopiù noti assuntori di droghe – dall’abitazione del 31enne ubicata in via Villa Santa Maria, circostanza che ha indotto i militari ad eseguire una perquisizione d’iniziativa alla ricerca di droga. Quando i militari hanno bussato alla sua porta, il ragazzo ha aperto tranquillamente, pensando si trattasse di uno dei soliti controlli per i domiciliari, ma la sua espressione è velocemente cambiata quando i carabinieri sono entrati in casa dando inizio alla perquisizione. I sospetti dei militari si sono tramutati in certezze quando sono spuntati 50 grammi di cocaina e ben 19.400 euro in contanti, “risparmi” di cui il 31enne non ha saputo fornire una valida giustificazione e ritenuti, quindi, verosimile provento della sua attività di spacciatore. A quel punto è scattato un nuovo provvedimento di arresto e, a seguito del rito direttissimo, per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.