Torna a colpire la banda dei finti poliziotti. Cinque individui, hanno assaltato una villa e preso in ostaggio una donna di 80 anni. E' accaduto lunedì pomeriggio in una villa lungo via Cesare Bassani, in zona Sud, a Tor de' Cenci. I banditi per entrare hanno usato l'artificio di spacciarsi per poliziotti. Due di loro indossavano casacche con la scritta polizia. «Signora siamo della polizia, dobbiamo notificarle un atto». La signora ha creduto di trovarsi davanti a poliziotti veri ed ha aperto. A quel punto uno dei banditi le ha messo la mano sulla bocca per evitare che urlasse e l'ha portata dentro casa. Era chiaro che si trattava di una rapina in abitazione.



L'ottantenne è stata in casa con i banditi per quasi due ore. Lei è stata costretta con la forza a stare seduta su un divano in salotto. La banda ha girato per casa mettendola a soqquadro. Questa volta la rapina è sfumata solo perché è rincasato, verso le 20, il figlio dell'ostaggio. L'uomo si è imbattuto nei falsi poliziotti che gli hanno anche tirato contro un vaso. Ma la presenza del figlio ha messo in fuga la banda che è fuggita a bordo di un'Audi guidata da un complice. La signora era sfinita. E' stata quasi due ore in balia dei banditi. Tantissimo tempo che ha creato una crisi nervosa alla donna. Intanto è stata chiamata un'ambulanza che subito si è recata sul posto. Il personale sanitario ha visitato l'anziana che ha trovato impaurita e stressata ma in buone condizioni. Non c'è stato bisogno neanche di un ricovero. Intanto è la polizia ad indagare sulla tentata rapina che per le modalità ha destato molta preoccupazione fra gli inquirenti. Si dovrebbe trattare della stessa banda che ha colpito già altre volte nelle ville romane o alle porte di Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA