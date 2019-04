Roma, sfregiato al volto per una lite di viabilità: arrestato aggressore

Sfregiato al volto per una lite di viabilità. Dopo una discussione era stato aggredito con un taglierino. Colpito cinque volte in diverse parti del corpo, è finito in ospedale con profonde lesioni e uno sfregio permanente al volto. I fatti risalgono a novembre dello scorso anno, a Guidonia Montecelio. I poliziotti del commissariato di Tivoli hanno rintracciato l'aggressore fuggito poco dopo, un 63enne italiano già noto alle forze dell'ordine, al quale è stata notificata l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Tivoli. Deve rispondere di tentato omicidio, minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere. © RIPRODUZIONE RISERVATA