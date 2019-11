Roma, scontro tra due bus in piazza dei Cinquecento: tre passeggeri feriti

Un tamponamento fra due autobus dell'Atac, a piazza dei Cinquecento. Nello scontro tre passeggeri sono rimasti lievemente feriti. Due sono stati trasportati in ospedale. L'incidente si è verificato nei pressi della stazione verso le 15. Per cause ancora da accertare, l'autista di un bus della linea 590 ha tamponato un bus della linea 170. I passeggeri di entrambi i mezzo sono caduti a terra a causa dell'impatto. Sul posto alcune ambulanze. In ospedale è finita una coppia di turisti tedeschi. Non sono gravi. Sul posto è accorsa la polizia e i vigili urbani per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: 17:22

