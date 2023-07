Mercoledì 5 Luglio 2023, 00:27

Arrivano le condanne nei confronti di Giuliano Castellino e Simone Pomponi , militanti di Forza Nuova, per i disordini che li hanno visti protagonisti nell’agosto del 2017, durante lo sgombero dell’immobile occupato abusivamente da centinaia di migranti a via Curtatone, nei pressi di p iazza dei Cinquecento. Ieri il giudice monocratico ha condannato a s ei mesi di reclusione Castellino , leader romano del movimento di estrema destra, e a otto mesi Pomponi. L’accusa era quella di resistenza a pubblico ufficiale per il primo e resistenza e lesioni per il secondo ; entramb i reati commessi nei confronti degli agenti della Digos che si trovavano in servizio di sicurezza a via Curtatone . Il pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione .

I FATTI

I fatti risalgono al 23 agosto del 2017 . C ’era già stato il primo sgombero dell’immobile il 19 dello stesso mese con un piano predisposto dal Questore di Roma e dal coordinamento della Prefettura capitolina. Un’operazione che aveva provocato violenti scontri con la polizia , che , per liberare l’immobile da lle centinaia di persone che vi abitavano illegalmente dal 2013 , era ricorsa anche all’utilizzo de gli idranti. Nonostante ciò, continuava il presidio da parte degli occupanti (per la maggior parte eritrei ed etiopi richiedenti lo status di rifugiati politici) , accampati in strada con tutti i loro oggetti . Sul posto quella mattina c’erano diversi agenti e carabinieri, impiegati in un confronto tra le parti per cercare di evitare tensioni . E c’erano anche i gruppi di estrema destra , presenti per protestare contro quella che definivano un’invasione di immigra ti . P roprio per evitare che la situazione degenerasse, il personale della Digos aveva cercato di allontanare Castellino « vista la dichiarata appartenenza dello stesso al gruppo denominato “ Roma ai Romani ”, di derivazione dalla formazione oltranzista di estrema destra Forza Nuova », si legge sul capo d’imputazione. « State a proteggere i negracci di m e... e perseguitate gli italiani, siete bravi… tanto non finisce qui, stasera ritorniamo… che te pensi che finisce qui » . Così Castellino si rivolgeva agli agenti che cercavano di farlo salire sulla macchina di servizio per portarlo in commissariato .



Dopo che si era a ccor to che non poteva fare altro che salire in auto , aveva incita to uno de i suoi amici , esortandolo a riprendere l’operazione di protesta : « Ecco la polizia che fa agli italiani . E cco , arrestate i fascisti. Fai quello che devi fare, procedi come d’accordo » . Presente quel giorno anche Simone Pomponi che, per prestare aiuto a Castellino, « opponeva resistenza agli agenti mentre veniva portato verso la macchina di servizio con calci e gomitate fino a procurare a un agente lesioni con due giorni di prognosi del pronto soccorso per contusione spalla destra ed escoriazioni arto superiore di destra » .



L’INCHIESTA

L a P rocura aveva aperto un’inchiesta sull’occupazione dello stabile di via Curtatone, in quanto , dopo il primo blitz , erano state rinvenute ricevute di affitti pagati che facevano pensare all’esistenza di un racket e un pc utilizzato per confezionare badge da distribuire agli abusivi . Il sospetto degli investigatori era che qualcuno avesse gestito l’occupazione per trarne profitto . Ipotesi però che gli stessi sgomberati avevano subito smentito. « Non abbiamo mai pagato un affitto per abitare nel palazzo. Raccoglievamo soldi ogni tanto quando si rompeva qualcosa per ripararla » , avevano precisato gli inquilini, che avevano negato anche l’esistenza di badge . « Gli ospiti che dovevano accedere al palazzo mostravano i documenti all’ingresso, ma mai nessuno ha avuto un pass » . Nel palazzo ci sono ora degli uffici finanziari e una palestra esclusiva.