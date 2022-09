Ariccia, ragazzo accoltellato alla sagra della porchetta dopo lite violenta

La 70esima sagra della porchetta ad Ariccia finisce nel sangue. Un ragazzo è stato ferito con un coltello. È accaduto ieri notte e sono intervenuti polizia e carabinieri.

Da una prima ricostruzione, è accaduto tutto intorno all'1.30. Un romano di 21 anni e un romeno di 27 anni hanno avuto un diverbio con altri ragazzi per futili motivi. Il 21enne ha ferito con un coltello un 22enne e l'amico 27enne ha infierito prendendolo a pugni.

Polizia e carabinieri, in servizio per la sagra, sono intervenuti e hanno denunciato il romano per lesioni personali e il romeno per resistenza a pubblico ufficiale. Il ferito è stato portato all'ospedale dei Castelli ed è stato dimesso con 21 giorni di prognosi.