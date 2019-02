Ruba lozione per capelli, ma è calvo. E il giudice lo condanna a otto mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruba 18 tubetti di gel ma gli manca la materia prima per applicarlo. Era rasato ma doveva avere un diavolo per capello il giovane classe '96 che si aggirava per gli scaffali del punto vendita ostiense Risparmio Casa. L'imputato di furto è finito dritto al processo per direttissima a piazzale Clodio dove il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha proceduto con l'abbreviato. I molti precedenti per reati contro il patrimonio che gravavano sulle spalle del ragazzo di origini siciliane hanno spinto il giudice a decidere per la pena di otto mesi di reclusione. Sono le quattro di pomeriggio quando in via Costanzo Casana il 22enne varca le porte del supermercato. I reparti sono tanti: arredamento, elettrodomestici e cura per la persona.Ma l'arrestato punta dritto ai prodotti per capelli, pur portandoli cortissimi. A quel punto la mano è lesta e si allunga su ogni tipo di brillantina che l'arrestato trova davanti a sé. Fx, ultraforte, a fissaggio medio o multivitaminico: tutte le qualità di prodotti per una chioma a prova di bora. Oltre alla mano lesta l'imputato ha dalla sua un abbigliamento ad hoc: un giaccone con decine di tasche: un maxi-marsupio dove finiscono 18 tubetti di gel, come contestato dall'accusa. I commessi del negozio notano la giacca del ragazzo gonfiarsi e si avvicinano per controllare. La sorpresa, dopo aver trovato oltre una dozzina di flaconi, assume un connotato economico: la merce trafugata arriva a 80 euro. In aula l'imputato si avvale della facoltà di non rispondere.