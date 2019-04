Roma, si confonde tra i turisti alla stazione e ruba cellulare: arrestato

Turisti alla stazione Termini: le prede perfette. E così anche oggi ha iniziato a camminare tra i negozi dell'area commerciale della stazione per arrotondare la giornata. Ma stavolta è stato fermato dalla polizia. Scoperto a rubare un cellulare è stato subito arrestato dalla Polfer. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato da una pattuglia della Polizia di Stato del compartimento Polfer Lazio in servizio all'interno dello scalo romano. Mentre si accostava a una signora per sottrarle dalla tasca della giacca un telefono cellulare e avendo scoperto di essere visto proprio dagli agenti, è scappato. Bloccato su via Giolitti, è stato condotto negli uffici del compartimento di Polizia ferroviaria dove è stato arrestato per furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA