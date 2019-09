Ragazza di 22 anni ruba vestiti in un megastore alla Romanina: arrestata dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato Romanina sono intervenuti in un esercizio commerciale di via Carnevale 56, nella periferia sud est, in quanto il personale addetto alla sicurezza aveva cercato di bloccare una ragazza intenta a rubare diversi capi d'abbigliamento nascondendoli in una grande borsa di plastica. Accortasi di essere statascoperta, la giovane si è allontanata senza passare dalle casse e una volta uscita ha tentato di scappare con lapropria auto. Gli addetti alla sicurezza sono riusciti a raggiungerla, ma la ragazza è ripartita velocemente, rischiando di investire due persone. Gli agenti, giunti sul posto, sono riusciti a risalire alla targa della vettura,accertando che la donna era l'utilizzatrice della macchina, cointestata con il padre. Dalle successive indagini gliinvestigatori hanno accertato che la ragazza si trovava all'aeroporto di Fiumicino al Terminal 3. Una volta raggiunta, nell'auto sono stati trovati gli abiti rubati. La donna, portata negli uffici del commissariato, è stata identificata: è una romana di 22 anni. E' stata arrestata per furto aggravato.